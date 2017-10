Haslach i. K. Bunte Stadt aus 100 000 Legosteinen

Haslach. Vor einiger Zeit hatte der Haslacher Stephan Ziehms mit seiner Familie an Lego-Tagen teilgenommen und war restlos begeistert. Also trug er die Idee in die Haslacher Kolpingfamilie und nach einem Jahr der Vorbereitung und Organisation durch Elfriede Stöhr, Stefanie und Stephan Ziehms ging es am Freitagnachmittag los.

Die Spannung und Vorfreude war sehr groß, als sich etwa 30 Kinder und zehn Erwachsene im Haslacher Gemeindehaus "St. Sebastian" einfanden.

Nach letzten Absprachen zum Mitbring-Buffet am Samstagabend wurden im Foyer alle Teilnehmer mit Namensschildern ausgestattet.