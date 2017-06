Haslach i. K. Brillante Eröffnung

Haslach (csa). Beider Stimmen zeigten sich sehr dynamisch und mit wunderschönen Klangfarben, zumal die beiden, wie sich besonders in den gefühlvollen Duettpassagen zeigte, exzellent aufeinander eingespielt sind. Dadurch ergab sich ein sehr harmonisches feinfühliges Zusammenspiel, das von Hedayet Djeddikar am Flügel kongenial begleitet wurde.

Die vier Volkslieder von Johannes Brahms, darunter so bekannte Stücke wie "Schwesterlein" und "Da unten im Tale" in der Zilcher Bearbeitung, waren ein angemessener Auftakt, bei der "Ungarischen Melodie" als Beginn der Schubert-Zyklus konnte Djeddikar sein solistisches Können unter Beweis stellen. Mit Robert Schumanns "So wahr die Sonne scheint" wurde ein enthusiastisches Publikum zunächst in die Pause entlassen.

Eindrucksvoll mit Strauss