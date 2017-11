Haslach i. K. "Brennende" Situation entschärft

Haslach. "Wir haben hart um diese Lösung gerungen", war die Bestandsaufnahme von Karla Mahne (CDU) in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Wie berichtet, hatten die Räte sich in der vorhergehenden Sitzung nicht auf eine Lösung einigen können.

Die am Dienstag von Stadtbaumeister Roland Wacker vorgestellte neuerliche Variante sieht nun den Erhalt von 14 Parkplätzen vor. In der vorhergehenden Sitzung waren Varianten mit sieben oder gar keinen Stellplätzen für Autos diskutiert worden. Letztlich hatte das Gremium beschlossen, dass der Vorplatz weiterhin auch zum Parken benutzt werden soll.

Wie Wacker ausführte, soll der Platzcharakter des Areals erhalten bleiben. "Die Stellplätze werden hochwertig markiert", sagte der Stadtbaumeister. Eine Abgrenzung nur durch Farbe schwebe der Stadt nicht vor, vielleicht werde eine in die Pflasterung integriert. Die Stellplätze werden außerdem nicht im vorderen Bereich zur Straße hin vor den Bäumen ausgewiesen, sondern im Bereich unmittelbar vor der Treppe. Dort werden die Bäume gefällt. Der Baumschutzexperte Harald Jetter vom Müllheimer Büro Pfefferer hat in Zusammenarbeit mit der Stadt zudem Vorgaben für den möglichst schonenden Umgang mit dem Wurzelwerk der verbleibenden Platanen besprochen.