Haslach i. K. Brand: Scheune wird Raub der Flammen

Blaulichter erhellten am Freitag die Welschensteinacher Straße nahe des Steinacher Campingplatzes. Erschrockene Anwohner standen vor ihren Häusern und beobachteten, wie die Feuerwehr versuchte, die aus einer Scheune lodernden Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Die Einsatzkräfte waren laut dem Einsatzleiter Clemens Neumaier von der Feuerwehr Steinach/Welschensteinach um 22.06 Uhr alarmiert worden.

"Zu diesem Zeitpunkt lautete unsere Information, dass eine Gartenscheune bannte. Als wir aber am Ort des Geschehens eintrafen, fanden wir eine größere Scheune vor, die in Vollbrand stand", berichtet Neumaier. Da diese nur fünf bis acht Meter vom Wohnhaus entfernt stand und "der Schaden an der Scheune schon gegeben war", so Neumaier, stand der Schutz des bewohnten Hauses im Vordergrund und die Einsatzkräfte sorgten dafür, dass die Flammen nicht auf das Gebäude übergriffen, indem sie es mit Wasser kühlten.