Haslach i. K. Bildgewaltiges Leinwanderlebnis

Haslach. Hundert Zuschauer sind beim Konzert des kanadischen Singer-Songwriter Morgan Finlay im Kinocenter Haslach. Vor der weißen Leinwand ist eine kleine Bühne aufgebaut. Zwei Akkoustik-Gitarren und ein Mikrofonständer stehen dort: Eine für den Kanadier, die andere für die Oberwolfacherin Corina Harter, die den Kinoabend eröffnet.

Ganz locker, professionell und wie eine gestandene Musikerin singt Corina Harter auf der Bühne. Hohe und tiefe Töne beherrscht die 15-Jährige, die eine klare und dann wieder raue Stimme einer Erwachsenen hat. Die Oberwolfacherin begleitet sich auf Gitarre, singt Songs von Rise Against, System of a Down und Sarah Conor und bringt eigene Lieder mit.

"Du musst ins Kino", sagte Eventmanager Tobias Pfaff vor einem Jahr zu dem befreundeten Singer-Songwriter Finlay, nachdem dieser Bilder und Videos von seinen Reisen in Nordamerika und Europa zeigte. Pfaff und Finlay arbeiteten anschließend am ganz persönlichen Film. Das "Finlay Movie" ist eine Komposition aus Filmausschnitten: Die Reise beginnt mit der Sicht aus einem Flughafen, zeigt Landschaften in Deutschland, Spanien oder Kanada und dann wiederum einen einfachen Schreibblock mit Finlays Notizen für einen neuen Song.