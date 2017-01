Haslach i. K. "Bewährtes erhalten, Neues gestalten"

Beruflich führte ihn der Weg weiter nach Berlin. Dort ist er derzeit als Leiter Public Affairs und Public Relations bei Suez tätig und Ansprechpartner für Ministerien und Verbände. "Ich kenne Politik in Theorie und Praxis. Zu den Entscheidern auf Landes- und Bundesebene pflege ich gute Kontakte – über Parteigrenzen hinweg. Diese Netzwerke möchte ich im Interesse der Stadt einsetzen, zum Beispiel, wenn es um bundespolitische Projekte, wie die Ortsumfahrung der B 33 oder das Einwerben von Fördermitteln und Zuschüssen, geht", schreibt er in der Mitteilung.

Einige zentrale Themen für Haslach hat er neben der Verkehrssituation laut Mitteilung schon ausgemacht. Bezahlbaren Wohnraum für Familien oder Bildung und Betreuung in den Kindergärten und Schulen sieht er als wichtige Zukunftsthemen.

Die Wirtschaftskraft der Kommune möchte er fördern, wofür schnelles Internet sowie ausreichend Gewerbeflächen wichtig seien. Inhabergeführten Einzelhandel sieht er als herausragende Stärke Haslachs. Mit den Betreibern will er Konzepte zur Stärkung entwickeln und umsetzen. Die Potenziale in Wirtschaft und Tourismus könne man gemeinsam mit den jeweiligen Akteuren in Haslach und den Nachbarorten optimieren.

Investieren möchte Saar schwerpunktmäßig zunächst in die Pflege und Sanierung der Infrastruktur. "Bewährtes zu erhalten und Neues gestalten ist aus meiner Sicht der richtige Weg", beschreibt Saar seine Vorgehensweise. "Dabei möchte ich die Bevölkerung mitnehmen. Transparenz, Bürgernähe und Bürgerbeteiligung von Anfang an sind mir sehr wichtig."

Deshalb sucht der Kandidat früh den Kontakt zu den Bürgern. Ab 8 Uhr steht er am morgigen Samstag auf dem Markt für erste Kennenlerngespräche zur Verfügung. Am darauffolgenden Wochenende ist für Freitag, 3. Februar, ab 19 Uhr in der Pizzeria Oronzo ein Bürgergespräch geplant.

Weitere Informationen: www.philipp-saar.de