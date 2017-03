Haslach i. K. Begeisterung im "XXL-Format"

Haslach. Andantes "Sidekick" Zäzilie Zeitgeist drückte es so aus: Komponisten besuchen, die noch nicht so lange tot sind. Die Frage, ob die putzige Socke nach ihrer Premiere im Herbst weiter im Ensemble mitspielen darf – hatte sie dem Pianisten seinerzeit doch arg zugesetzt – konnte zur Freude der mehr als 50 Kinder mit einem lauten "Ja" beantwortet werden.

Der Auftakt der Zeitreise in die 90er-Jahre fand im XXL-Format statt, Anton und Zäzilie schauten dem Percussionisten Markus Mayer über die Schulter. Mayer bearbeitete mit vier Schlegeln jeden Quadratzentimeter der Trommel, der Herzschlag der Pauke war zu hören, wurde aber mit feinen Wirbeln und filigranen Einzelschlägen virtuos ergänzt. In einem unbeobachteten Moment stibitzte die Bauchredner-Socke einen Schlegel und traktierte damit zur Freude der Kinder das Marimbaphon, mit fast zwei Metern Breite und orgelpfeifenähnlichen Tieftönern das nächste XXL-Instrument.

Mit dem "Tune for Mary" aus der Feder des Komponisten Rich O’Meara zauberte Mayer eine hübsche Melodie auf die Tasten. Dann hieß es aber Abschied nehmen aus dem Land der Riesen, die beiden landeten in Donaueschingen am Vorabend der Uraufführung des Hirschenwalzers von Michael Töpel. Die Musiker (Anne Hilse-Heideker am Cello, Christina Weschta an der Violine und Benedict Walter an der Oboe) zeigten sich hocherfreut über die willkommene Abwechslung und plauderten munter aus ihren musikalischen Nähkästchen.