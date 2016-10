Haslach i. K. B 33: Alleingang stößt auf Unverständnis

Bürgermeister Heinz Winkler stellte das Schreiben in der Gemeinderatssitzung kurz vor und nahm Stellung. Er bezeichnete das Vorgehen als "Management by Helicopter" und erklärte dem Gremium, er habe dem Regierungspräsidium bereits seine persönliche Meinung mitgeteilt: Eine Ablehnung. Die Stadt habe bereits 2013 ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem Fachleute geprüft hätten, wie der Verkehrsfluss optimiert werden könne. Eine Sperrung der Abfahrten habe keinen signifikanten Einfluss.

Seine Stellvertreterin Karla Mahne (CDU) nannte den Vorschlag der Bundestagsabgeordneten gleich "unsinnig". Vielleicht würde sich auf der B 33 eine leichte Verbesserung der Lage einstellen, aber das Verkehrsaufkommen selbst werde damit lediglich verlagert: Nämlich in die Innenstadt. Diese zu erwartende Verlagerung kritisierten einige andere Räte ebenfalls.

"Glücklicherweise" entsprechende Flächen ausgewiesen

Wolfgang Schmid (Grüne) hielt gar dagegen, in Haslach seien "glücklicherweise" entsprechende Verkehrsflächen ausgewiesen, die Bürger fänden in Haslach genügend Einkaufsmöglichkeiten. "Das einzige, was hilft, ist eine bessere Koordination der Ampelschaltung." Herbert Himmelsbach (SPD) ergänzte, die Problematik sei hinlänglich bekannt. "Das sollte kein Thema zur Profilierung sein", sagte er.

Andreas Isenmann (CDU) zeigte sich ob des Vorschlags verwundert: "Es muss doch klar gewesen sein, dass das ein Schuss in den Ofen ist." Da lobe er sich das Vorgehen anderer Abgeordneter, keine Alleingänge von oben zu versuchen.

Der Handels- und Gewerbeverein Haslach spricht sich in einer schriftlichen Stellungnahme ebenfalls gegen eine mögliche Sperrung der B 33-Abfahrten der Märkte aus. Sie wäre "ein ›Knockout‹ für einen wichtigen Teil der zentralen Versorgungsfunktion, die Haslach als Teil des Mittelzentrums innehat." Der Einschätzung von Mechthild Bender, Vorsitzende des Vereins, nach wiege ein möglicher Verlust an Umsätzen und damit auch Arbeitsplätzen schwerer als der zu erwartende geringe Einfluss auf den Verkehrsfluss der B 33. Deutlich appelliert Bender in der Stellungnahme an den Gemeinderat, "solchem Unfug die Absage zu erteilen."

Genau das tat der Gemeinderat auch: Der Vorschlag Kovacs, die Sperrung prüfen zu lassen, wurde einstimmig abgelehnt. Kovac selbst war für eine Stellungnahme gestern nicht zu erreichen.