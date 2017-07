Haslach i. K. Austausch ruft viele Erinnerungen wach

Haslach. Mit dabei war auch Rosel Sahl, mit 107 Jahren derzeit älteste Haslacherin. Das Ambiente stimmte an diesem Nachmittag, als sich etwas mehr als ein Dutzend Haslacher zu einem Erinnerungs-Austausch trafen. Im Esszimmer Hansjakobs saßen alle bei Badischem Wein und Hefezopf beisammen, kredenzt durch die Haslacher Bürgerinnen, und schwelgte in Erinnerungen an Storchentag, Storchenkamin und die Störche, die damals zur Kindheit gehörten.

Anlass für diese außergewöhnliche Runde waren die abschließenden Dreharbeiten für den Dokumentarfilm "Haslach und die Störche". In drei Themenbereiche war der Nachmittag eingeteilt. Als es um den Storchentag ging, wurde recht schnell klar, dass dieser für alle stets ein ganz besonderer Tag war. Denn dann gab es Brezeln, Äpfel und Würste, zu Rosel Sahls Zeiten aber noch lange keine Orangen, dafür gedörrte Schnitz. Sie war ihren Angaben zufolge nur zweimal in ihrer Kindheit beim Storchentag. Es blieb ihr die Erinnerung an jenen Mitstreiter auf der Straße, der ihr das Stoffsäckle einfach aufgeschnitten und sie um ihre Beute gebracht hatte. Georg Müller war später sogar mehrfach "Orangenkönig" geworden.

Da wurde von den Storchenvätern berichtet, die am "Storchen" immer ihr Viertele Rotwein erhielten. In den Gesprächen wurde klar, dass der Storchentag für Jeden alljährlich ein großer Festtag war, der aber auch immer wieder Raufereien mit sich brachte. Während des Kriegs wurde er auch mal ausgesetzt.