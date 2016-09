Haslach i. K. Ausgezeichnete Gesellenstücke

Eines der besten Prüfungsergebnisse der vergangenen Jahre

Thomas Moser, Obermeister der Innung, dankte Hannes Baumann für die Leitung der Prüfung. Das Ergebnis sei eines der besten der vergangenen Jahre, lobte Moser. Die Gesellenstücke seien in diesem Jahr sehr gut gelungen. "Das sind Designstücke, die da gezaubert wurden."

Zusätzlich zu den ausgestellten Gesellenstücken und einem Fachgespräch mussten die Prüflingen als Arbeitsprobe innerhalb von sechs Stunden ein CD-Regal bauen. Die Prüfung hatte am 23. Juli stattgefunden. Den frisch gebackenen Gesellen gratulierte er. Moser bedauerte gleichzeitig, dass die Schreiner-Schule ab kommendem Jahr nach Offenburg verlagert wird.

Drei der erfolgreichen Prüflinge haben sich zudem durch herausragende Leistung für die Teilnahme an Wettbewerben qualifiziert. Matthias Schoch von der Schreinerei Baumann in Gutach hat für seine Motorrad-Garderobe die Note 1,5 erhalten. Mit diesem Gesellenstück nimmt er nun am Wettbewerb der Handwerkskammer in Freiburg teil.

Jens Müller (Lehmann Innenausbau, Zell) und Fabian Broghammer (Geiger, Wolfach) nehmen mit ihren Gesellenstücken am Wettbewerb "Die Gute Form" teil. Dieser zeichnet exzellent gestaltete Gesellenstücke aus und wird auf Innungs-, Landes- und Bundesebene ausgelobt.

Armbruster, Martin

(Geiger, Wolfach) – Vitrine in Eiche geölt

Broghammer, Fabian

(Geiger, Wolfach – Schreibtisch in Nussbaum

Buchholz, Patrick

(Huschle Tischlerei) – Fernsehmöbel in Kernesche

Müller, Jens

(Manfred Lehmann Innenausbau, Zell) – Motorrad-Garderobe in Nussbaum

Otomierczyk, Lars

(Moser, Haslach) – Dartbox, schweizer Birnbaum

Schätzle, David

(Moser, Haslach) – Schreibtisch, indischer Apfel

Schoch, Matthias

(Baumann Hannes, Gutach) – Motorrad-Garderobe in Eiche und Stahl

Schrempp, Sven

(Erich Schillinger, Oberwolfach) – Flurmöbel, amerikanischer Nussbaum geölt

Schrempp, Teresa

(Schorn Möbel, Fischerbach) – Schreibtisch in Nussbaum, Hainbuche