Haslach i. K. Auftakt mit einem Liederabend

Überhaupt dürfen sich Musikfreunde auf ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm der beliebten Klassikreihe freuen. Am 25. Juni gastiert mit dem Basso­Continuo-Project ein Weltklasse-Barockensemble in Haslach und am 9. Juli sind mit Frederic Belli und Miroslav Petkov zwei Blechbläser aus europäischen Spitzenorchestern in der Klosterkirche zu Gast. Für den 16. Juli hat das Kammerorchester Musica Viva Kinzigtal ein ansprechendes Programm mit dem Solisten Rolf Schilli (Viola) zusammengestellt.

Schlussendlich weilt Anfang August der Salzburger Professor Bernd Valentin mit seinem Meisterkurs in Haslach. Die Früchte des Kurses können Interessierte am 6. August im "Haus der Musik" genießen, die schon traditionelle "Matinée der Meister" mit Bernd Valentin und Klaus B. Roth ist am 3. September.