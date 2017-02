Kaum haben sich Schnee und Eis aus der Region verzogen, da ertönte gestern gegen Mittag der Ruf durch Haslach: "Der Storch ist wieder da!" Die Rückkehr von Freund Adebar in sein angestammtes Nest auf dem Kirchturm von St. Arbogast war nicht unbemerkt geblieben. Und wenig später wurde er, jetzt nur noch auf die Ankunft der Storchengattin wartend, bereits in seinem Lieblingsrevier, im Brühl auf Nahrungssuche gesichtet. Und wie beobachtet, scheint er auch bereits in den durch Schnee und Eis durchnässten Wiesen fündig geworden zu sein. Die auf dem Brühl ebenfalls auf Nahrungssuche befindliche Schafherde konnte ihn dabei jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen. Zwischendurch zupfte Meister Adebar bereits wieder an seinem höchst gebauten Storchennest im Lande. Jetzt kann auch der Storchentag am Mittwoch, 22. Februar, kommen. Angesichts der Wiederkehr des Storchs bitten die Storchenfreunde außerdem darum, Hunde in der Nähe der Störche nicht frei laufen zu lassen. Sie sollten an der Leine geführt werden. Foto: Krafczyk