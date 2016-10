Haslach i. K. Auch bei Herbstwetter kommen die Besucher

Haslach. Zu Beginn des Familiensonntags war der Regenschirm ein wichtiges Utensil, im Laufe des Nachmittags besserte sich das Wetter zusehends. Und so dauerte es in diesem Jahr auch etwas länger, bis es beim Schlachtfest der Haslacher Feuerwehr hieß: Alles Ausverkauft. Die überdachten Plätze im Zelt und unterhalb des Rathauses waren begehrt, Tische und Bänke rund um den Rohrbrunnen blieben zunächst aber weitestgehend leer.

Für den musikalischen Rahmen des Familiensonntags sorgte die Mühlenbacher Bauernkapelle, die sich vor der Stadtapotheke positioniert hatte und weithin zu hören war. Ein Stück weiter begann in der mittleren Hauptstraße der Kartenvorverkauf für die "Night of Stars" mit der Bigband "Surprise". Ende November wird sie mit Bandleader Peter Stöhr für magische Momente in der Haslacher Stadthalle sorgen.

Die kuscheligen Häschen des Kleintierzuchtvereins waren bei den jungen Besuchern sehr begehrt und immer wieder bekamen Eltern zu hören: "Ich will auch ein Häschen haben!" In der ganzen Stadt verteilt boten Bewirtungsstände leckere Speisen, Kuchen und Kaffee an. Beim Rundgang über den Altstadtflohmarkt fiel das besondere Interesse für althergebrachte Haushaltsgegenstände wie Milchkannen, Waschbrett oder Kupferkessel auf. Parallel zum verkaufsoffenen Familiensonntag fand die Messe "Impuls" für gesundes Sein statt.