Haslach i. K. "Amerika bleibt wichtigster Partner"

Ucon

Wirtschaftliche Beziehungen in Form von Exporten zu den USA unterhält auch das Hausacher Unternehmen Ucon. Wie diese sich mit Donald Trump als Präsident weiter gestalten werden, bleibe abzuwarten, so Vertriebschef Torsten Wertmann. "Im Moment ist das ja eine Blackbox. Der Wahlkampf war sehr polemisch und jetzt ist natürlich eine gewisse Skepsis vorhanden." Er sei aber optimistisch, dass Trumps Wahl keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Hausacher Unternehmen habe. "So global wie mittlerweile alles verknüpft ist, müssen sich auch die USA den internationalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fügen." Von Vorteil sei dabei, dass Ucon bei bestimmten Produkten Alleinstellungsmerkmale habe. "Wir sind oligopolistisch, das bedeutet, dass unser Markt nur eine eingeschränkte Anzahl von Anbietern hat", erklärt Wertmann. Im Unternehmen selbst könne er noch keine Angaben zu einem Stimmungsbild machen. "Dafür ist es noch zu früh. Natürlich hätte man sich eher Clinton gewünscht. Jetzt muss man erst mal sehen, wie sich die wirtschaftlichen Beziehungen weiter entwickeln."

Reisebüro Luke

Touristen, die in die USA reisen möchten, werden das auch weiterhin, unabhängig davon, wer nun die Präsidentschaft übernimmt, so lautet die Ansicht von Melanie Herzberg, Beraterin im Reisebüro "Luke Reisen". Geschäftsinhaberin Bärbel Teuffel von Birkensee stimmt dem zu. "Ich denke nicht, dass die Buchungen von Urlaubsreisen in die Staaten vom US-Wahlergebnis tangiert werden", sagt sie. Das Reisebüro mit Sitz in Hausach und Haslach vermittle Reisen und Flüge in die USA, habe dort aber keine Vertragspartner, diese sitzen, so Teuffel von Birkensee, in Deutschland.

Marion Gentges

CDU-Landtagsabgeordnete Marion Gentges gibt offen zu: "Ich hätte mir heute Morgen ein etwas anderes Ergebnis gewünscht. Es gibt Anlass zur Sorge." Aber sie betont auch: "Unser demokratisches Grundverständnis erfordert es, die Entscheidung der US-Wähler zu akzeptieren." Baden-Württemberg sei ein wichtiger Handelspartner der USA, aus diesem Grund sei es wichtig, die "vertrauenswürdigen Handelsbeziehungen" der vergangenen Jahre fortzuführen. Konkrete Auswirkungen des Wahlergebnisses fürchtet sie in Beziehung auf die Verhandlungen um das Freihandelsankommen TTIP. Diese könnten ins Stocken geraten, "wenn sie nicht sogar obsolet werden", so Gentges.

Duravit

Der Hornberger Badmöbeldesigner Duravit hat Vertriebsgesellschaften in New York und Duluth. Vorstandsvorsitzender Frank Reichter ließ auf Nachfrage des SchwaBo mitteilen, dass es derzeit keine Stellungnahme zu den Wahlereignissen in den USA geben werde.

Thorsten Frei

"Im Moment ist es sicherlich viel zu früh, um ein abschließendes Urteil zu bilden. Dafür spricht, dass auch ein Präsident Trump in einen politischen Apparat eingebunden ist und das mächtigste Amt der Welt keine Showbühne ist", sagt Thorsten Frei, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Schwarzwald-Baar-Kreis und das Obere Kinzigtal. Der Wahlkampf sei nun vorbei und Trump stehe vor der schwierigen Aufgabe, das gespaltene Land zu einen. "Ob ihm dies gelingen kann, da habe ich mit Blick auf viele seiner Argumente, Behauptungen und Versprechen ziemliche Zweifel", sagt Frei. Viele Vorurteile, die Trump im Wahlkampf bemüht habe – auch gegen Deutschland – und seine formulierten Ziele würden aber die Befürchtung aufkommen lassen, dass es zwischen beiden Ländern ein deutlich kühleres Verhältnis geben könnte. "Für uns unmittelbar gilt, dass Amerika unser wichtigster Partner ist und bleibt. Das transatlantische Bündnis bildet für beide Seiten in Zeiten von Globalisierung und zunehmender Polarisierung eine wichtige, gemeinsam getragene Wertebasis", sagt Frei.

Carl Leipold

Pascal Schiefer ist Geschäftsführer des Wolfacher Unternehmens Carl Leipold, das neben vier Standorten in Deutschland auch mit einem Werk im amerikanischen Windsor (Bundesstaat Connecticut) vertreten ist. Schiefer sieht das Wahlergebnis ziemlich entspannt. "Wir müssen einfach akzeptieren, dass die Amerikaner Trump gewählt haben", sagt er. Sollte es durch die neue Regierung zu eventuellen Handelsbarrieren zwischen den USA und Deutschland/Europa kommen, dann sei Leipold, so Schiefer, durch seinen direkten Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten nicht gefährdet.

Kordula Kovac

Der CDU-Bundestagsabgeordneten Kordula Kovac zufolge zeigt der Ausgang Präsidentenwahl deutlich, dass Umfragen nur einen Trend, nicht das Ergebnis wiedergeben. "Jetzt müssen wir uns der Realität stellen und das Wahlergebnis des amerikanischen Volkes anerkennen", sagt sie. Die Wahl von Donald Trump stelle aber eine Zeitenwende dar, die auch Deutschland zu denken geben sollte. Wenn man aus Trumps Aussagen in einem laut Kovac "schmutzigen, mit fragwürdigen Mitteln geführten Wahlkampf" Rückschlüsse zieht, dann habe sie große Befürchtungen, was die transatlantische Zusammenarbeit in Sachen Freihandelsabkommen, Sicherheitspolitik und Klimawandel angeht. "Als Frau macht es mich außerordentlich betroffen, dass nun ein Mann das mächtigste Amt der Welt bekleiden wird, der ein fragwürdiges Frauenbild vermittelt und sexuelle Übergriffe verharmlost", macht Kovac deutlich.

Sachtleben und Echle

Vom Wolfacher Bergbauunternehmen Sachtleben, das einzelne Geschäftspartner in der USA hat, war zeitbedingt kein Ansprechpartner erreichbar. Der in Wolfach ansässige Maschinenbauer Echle Hartstahl führt keine Geschäftsbeziehungen mit US-amerikanischen Unternehmen. Jedoch sieht Geschäftsführer Lothar Echle in dem trumpschen Wahlsieg allgemeine Folgen für die Wirtschaft. Echle sei persönlich vom Wahlausgang geschockt gewesen und habe nach eigener Aussage ein "mulmiges Gefühl", vor allen Dingen aber auch mit Blick auf gesellschaftliche Folgen.

Sandra Boser

"Ich hatte das leider befürchtet", sagt die Grünen-Landtagsabgeordnete Sandra Boser. Die Tendenz, mit Populismus und Radikalisierung Wähler zu gewinnen, betrachtet sie mit Sorge und betont, dass es wichtig sei , mit eben diesen Wählern ins Gespräch zu kommen. Gerade jetzt sei es wichtig, weiter für Werte wie Offenheit und Toleranz einzutreten. Für Deutschland müsse ein ähnliches Ergebnis vermieden werden. "Wir müssen uns den diffusen Ängsten stellen und Antworten finden", sagt Boser über die gegenwärtige Stimmung. Wichtig sei es nun, mit Trump ins Gespräch zu kommen und in den USA weiterhin für Offenheit zu werben. Für den Klimawandel verheiße das Wahlergebnis nichts Gutes. "Aber wir werden weiter um die Energiewende kämpfen", erklärt Boser.