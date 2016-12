Haslach i. K. Altes Märchen mit neuen Aspekten

Müßiggang ist zumindestens dem König wichtig

Ganz anders sah das der König am Hofe, der seinem Sohn, dem Hoffnarren samt Diener und Koch singend erklärte: "Geld, ist klar, braucht man schon, aber wie viel ist das Ding. Mach deinen Job wie du willst, doch denke an die freie Zeit!" Doch so offen und großzügig er sich gab und so gut er sich mit seinem Sohn auch verstand, hatte er dessen Zukunft doch schon genau geplant. Die Hochzeit mit einer Prinzessin und die Übernahme des väterlichen Throns.

Als vermeintlicher Bote des Königs sorgte der Prinz dann im Haus der Stiefmutter erst für Verwirrung und dann für große Aufregung – er lud zum Maskenball ins Schloss. Noch ehe er das Haus verließ, hatte er sich schon in Aschenputtel verliebt und wollte fortan keine Andere mehr. Für Aschenputtel hieß es allerdings Linsen und Erbsen zu sortieren, was mithilfe einer Taube schließlich in Windeseile gelang.

Eine philosophierende Taube sorgt für Verwirrung

Das philosophierende Tier verwirrt nicht nur Aschenputtel mit Sätzen wie: "Es ist nicht immer alles das, was es scheint. Aber Alles ist da und Vieles ist gut." Singend erklärt die Taube ihre Hilfsbereitschaft: "Fehlt dir ein Stück vom Glück und du weißt nicht wo lang, jemand geht voran, folge ihm. Wenn einer kommt, der dir die Richtung zeigt, folge ihm" – und verwandelte sich im roten Bühnennebel in die gute Fee.

Ihr wichtigster Ratschlag an Aschenputtel lautete: "Wenn du etwas erreichen willst, musst du es laut aussprechen. Sonst kann es dein Herz nicht hören." Damit bekam Aschenputtel natürlich auch ein wunderschönes Ballkleid, in dem sie zum Hof des Prinzen ging.

Während des Tanzens erkannte der Prinz "sein" Aschenputtel, das zunächst einmal Reißaus nahm, den Schuh verlor, in einer turbulenten Rennerei gesucht und gefunden wurde – und schließlich den Schuh samt Prinzen bekam.

Im großen Finale befand der König: "Das ging ja schneller, als wir dachten!" Und selbst die Stiefmutter entschuldigte sich bei Aschenputtel für ihre Bosheit.

Während der beinahe zweistündigen Aufführung hatte es immer wieder sehr viel Applaus für die einzelnen Szenen und Lieder gegeben. Der Erlös aus der Bewirtung kommt der Renovierung des Jugendheims "Fehrenbacher Hof" zugute.