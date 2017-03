Haslach i. K. "Als wäre eine Bibliothek verbrannt"

Haslach. Für Haslach ist der Tod von Manfred Hildenbrand ein enormer Verlust. "Es ist, als wäre eine Bibliothek verbrannt", bedauerte Bürgermeister Heinz Winkler. "Wir haben eine herausragende Persönlichkeit unserer Zeit verloren." Auf Dauer bleibe die Dankbarkeit für all das, was der Verstorbene in den vergangenen 50 Jahren für Haslach geleistet habe. Der Rat und das Wissen Hildenbrands würden künftig sehr vermisst. "Wir teilen unsere Trauer mit seiner Ehefrau Eva, Sohn Georg und Tochter Barbara sowie deren Familien", betonte Winkler.

Am 20. Februar 1935 wurde Hildenbrand in Karlsruhe geboren. Ostern 1964 kam er als Junglehrer an die Haslacher Realschule. Dort war er 22 Jahre lang Konrektor, neun Jahre davon Fachberater und Seminarleiter für Geschichte im Schulkreis Offenburg und wurde 1997 pensioniert.

In seiner Freizeit widmete er sich Haslachs Historie. Beinahe 50 Jahre lang leitete er das Haslacher Stadtarchiv, war 37 Jahre lang Vorsitzender des historischen Vereins Haslachs, mehr als 40 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender der literarisch bedeutungsvollen Heinrich-Hansjakob-Gesellschaft, beinahe 40 Jahre lang beauftragter Denkmalpfleger für den Verwaltungsraum Haslach und leitete seit 1985 das Haslacher Hansjakob-Museum mit entsprechendem Archiv. Dort richtete er die ständigen Ausstellungen der Maler Carl Sandhaas, Otto Laible, Louis Blum sowie Julius Allgeyer ein und war federführend an der Neugestaltung des Museums im vergangenen Jahr beteiligt.