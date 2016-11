Haslach i. K. Alle anderthalb Tage ist etwas los

Konzerte im Mittelpunkt

Bei den kulturellen Vereinen stehen die jeweiligen Jahreskonzerte im Mittelpunkt. Die Kirchen stellen neben den besonderen Gottesdiensten an den Fest- und Feiertagen sowie Kommunion und Konfirmation ihre Kirchenkonzerte, Vorträge und ökumenischen Veranstaltungen im Terminkalender ein. Die muslimische Gemeinde feiert Feste und Gedenktage in der Moschee, zu der die gesamte Bevölkerung eingeladen ist.

In diesem Zusammenhang wies Pfarrer Christian Meyer auf das große Lutherjahr 2017 hin. Des 500. Jahrestags der Reformation am 31. Oktober 1517 wird unter anderem mit Festgottesdienst, Singen von Lutherliedern und einer Konfirmandenparty "Luther modern" vor der Kirche gedacht.

Storchentag, Europäische Nacht, Kinzigtallauf und die Markttage sind im Terminplan fest verankert, ebenso der gesamte Verlauf der närrischen Tage.

Der Rektor des Bildungszentrums Christof Terglane hatte einen Vortrag über die Zusammenarbeit von Schule und Vereinen gehalten. So biete eine Imker-AG bereits ihren eigenen Schulhonig an. Die Projekte "Jugend trainiert für Olympia" in verschiedenen Sportarten haben auch weiterhin ihren Platz. Der Blick in die Zukunft zeigt, dass weitere Ideen wie "Haslach, Betriebe und Vereine entdecken" angedacht werden. Stefanie Boschert, die am Bildungszentrum für all diese Angebote verantwortlich ist, erläuterte den Anwesenden die Möglichkeiten, mit der Schule in Verbindung zu treten.

Die beiden Vereinssprecher Michael Geiger und Jürgen Blank berichteten von ihren Einsätzen während des Jahres. Zwar nutzen die Vereine die Kooperation mit der Schule auch zur Gewinnung neuer Mitglieder unter den Schülern. Das sollte aber nicht der alleinige Grund sein.

Geiger widmete sich auch dem Thema der Integration der Flüchtlinge in die Vereine, was bereits Erfolg versprechend begonnen habe. Die Aufgabe des Vereinssprechers bestehe nicht nur in der Überreichung von Jubiläumsgaben. Man wolle auch Ansprechpartner bei Fragen und Problemen sein, die dann im Miteinander geregelt werden können. Durch die jährlichen Beiträge der Haslacher Vereine habe sich auf dem Konto ein kleiner vierstelligen Betrag angesammelt, der je nach Bedarf wieder ausgegeben werde, bilanzierte Kassenverwalter und Hauptamtsleiter Adrian Ritter.

Über die neuen Richtlinien vor allem im Brandschutz bei Veranstaltungen in der Stadthalle sowie die Betreuung der Halle durch einen neuen Hallenwart für die erkrankte Angelika Keller berichtete der Bürgermeister. Zum Schluss richtete er Dankadressen an alle, die das Vereinsleben der Stadt so hervorragend leiten, organisieren und prägen.

Die Veröffentlichung aller Termine ist dann wieder im Haslacher Jahresstadtblatt 2017 und auf der Internetseite der Stadt Haslach unter www.haslach.de.