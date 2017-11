Haslach i. K. Ali Baba und das letzte Einhorn

Haslach . Geschäftsführer Maik Schwendemann versprach zu Beginn ein "legendäres Konzert 2017 mit in mystischer Musik verewigten Legenden". Sein besonderer Dank galt dem Freundeskreis der Stadtkapelle um Gerhard Holzer, der jüngst ein Schlagzeug samt Percussion-Equipment finanziert hatte.

Mit dem japanischen Marsch "Light of the sword" ließ die Kapelle um Dirigent Georg Schnurr ein erstes Mal aufhorchen. Das "wichtigste und Aufsehen erregendste Stück des Abends" kündigte Moderator Michael "Schnippel" Schmider dann mit "The Legend of Ali Baba" an. Ganz zum Stil eines orientalischen Märchens passend wurde die einzigartige arabische Klangwelt heraufbeschworen. Tonmalerische Impressionen erzählten vom geheimen Schatz, den die Räuberkarawane um Ali Baba suchte, von der Reise durch die Wüste und vom Finden des Schatzes. Akzente setzten Instrumente einzelner Register, anspruchsvolle Rhythmus-, Takt- und Tempiwechsel forderten die Musiker. Unterstützt durch wenige Gastmusiker benachbarter Kapellen gelang das tongewaltige Stück hervorragend, der abschließende Applaus war entsprechend groß.

Mit einem Satz aus der Balett-Oper "Mlada" von Nikolai Rimsky-Korsakow orientierte sich die Stadtkapelle anschließend an der slawischen Mythologie, bevor der Schrei beziehungsweise das Weinen des letzten Einhorns die Zuhörer verzauberte. Musikalisch wurde die Trauer und Selbsterkenntnis des letzten Einhorns interpretiert, die stürmische Jagd und das Zuhilfeeilen der wilden Pferde im hervorragenden Zusammenspiel der Register umgesetzt, und dem Stück durch Instrumentensoli Glanzpunkte verliehen. Eine besondere Herausforderung war es für Leonie Gärtner (Querflöte), Emma Müller und Jaqueline Schmalz (beide Klarinette), die ihr erstes Jahreskonzert in den Reihen der Aktiven mitspielten.