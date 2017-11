Haslach i. K. "Affentheater" spielt sich in Haslach ab

Haslach. Nach der Begrüßung durch Vorstand Manuel Seitz folgte dessen Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr. Er verdeutlichte, dass die Zunft außerhalb der Fasent viele Aktivitäten durchführt, so unter anderem ein Zeltlager im Sommer und ein Hüttenwochenende im Winter, verschiedene Ausflüge zur Kameradschaftspflege sowie einmal im Monat den Zunfthaushock. Letzterer werde in der Bevölkerung sehr gut angenommen, führte Seitz aus. Als nächstes steht das traditionelle Brädlibacken mit den Kindern und Jugendlichen der Zunft an, die Plätzchen werden dann wie gehabt auf dem Haslacher Weihnachtsmarkt verkauft. Für die Backaktion am 24. und 25. November freut sich Organisatorin Sarah Weis, die sich um die Jugendarbeit der Zunft kümmert, über Teigspenden.

Die vergangene Fasent bezeichneten Seitz, Büttel Tobias Rauber und Säckelmeisterin Susanne Trunz in ihren Berichten unisono als erfolgreich. Seitz berichtete von einer Neuerung beim Schnurren: Erstmals habe er einen detaillierten Zeitplan erstellt, an dem die neun Gruppen sich orientierten. Damit konnte die Veranstaltung "rekordverdächtig pünktlich" beendet werden. Erstmals war auch der "Waldsee" als Lokal beim Schnurren dabei, auch diese Neuerung wurde sehr gut angenommen. Die Narrentreffen in Markdorf und Triberg wurden besucht. Während die Zunft sich in Markdorf laut Rauber, der unterhaltsam eine detaillierte Chronik der vergangenen Fasent ablieferte, über Kaiserwetter freuen durfte, wurden die Teilnehmer in Triberg klatschnass. Rauber beschwerte sich zudem über den "Berglauf". Dass es in Triberg, wie er bemängelte, "keine ebene Straße" gebe, wurde jedoch direkt lautstark aus den Reihen der Zuhörer korrigiert.

Säckelmeisterin Trunz verbuchte insgesamt ein leichtes Minus in der Kasse. Gerade am Umsatz am Fasentssonntag zeige sich, dass der finanzielle Erfolg der närrischen Tage stark am Wetter hänge, sagte sie. Trunz bekam für ihren detaillierten Bericht sowie den umsichtigen Umgang mit den Finanzen der Narrenzunft viel Applaus. Nach gebührendem Lob durch die Kassenprüfer wurde sie einstimmig entlastet. Der Kredit der Zunft soll so schnell wie möglich getilgt werden: "Ich hoffe, dass ich das noch erleben darf. Als Säckelmeisterin, versteht sich", sagte sie.