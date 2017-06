Haslach i. K. Adebar auf St. Arbogast

Haslach. "Welch gutes Jahr für die Haslacher Störche", befand Alois Krafczyk in seiner Rede. Er erinnerte daran, welchen Stellenwert der Storch für die Stadt hat. Dass sich vor vier Jahren wieder ein Brutpaar in Haslach niederließ, bezeichnete er als "Wunder". Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Aktion, unter ihnen auch Rosel Sahl, mit 107 Jahren die älteste Einwohnerin der Hansjakobstadt.

Die Beringung der drei Jungstörche nahm in bewährter Weise Gérard Mercier, unterstützt unter anderem von Paulette Gawron und Norbert Hauer, vor. Wieder zurück von der Klettertour auf 66 Meter Höhe berichtete er, die drei Küken seien sehr munter: "Sie haben mich sogar gebissen." Mercier erklärte zudem, dass er sich freue, dass die Küken im Kinzigtal überlebt haben. In der Raumschaft Kehl dagegen seien bei insgesamt 81 Nestern in 13 die kompletten Gelege eingegangen.

Die Haslacher Störche wurden mit den Nummern AY 451, AY 452 und AY 453 gekennzeichnet. Ihre Patenschaft übernahm das neue Bürgermeisterpaar Saar und Rebecca Koestel. "Bei der Namensfindung haben wir uns gefragt: Wie sind wir dorthin gekommen, wo wir nun stehen?", erklärte Saar. "Da kamen wir ganz automatisch auf unsere Groß- und Urgroßeltern, die stolz sind oder es gewesen wären, dass wir jetzt hier stehen." Auch wenn ­Koestel derzeit in Berlin den Umzug vorbereitet, sie habe großen Anteil an der Namensfindung gehabt. "Im Klartext: Sie hat gesagt, wie sie heißen", witzelte Saar.