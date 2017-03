Haslach i. K. 900 Bürger hören nur drei Bewerber

Reaktion auf Bürgerfragen: Da der Kandidat nicht erschien, gab es weder Rede noch Bürgerfragen.

Als Bürgermeister will Christian Nonner "wie alle anderen Bürger leben" und deshalb auch keinen Anzug im Amt tragen, erklärte er zu Beginn der Ansprache. "Ich bin kein Redner und sehr aufgeregt. Vor so vielen Menschen habe ich noch nie gesprochen", räumte er ein. Da ging ein Raunen durch die Halle und auch kräftig Beifall für so viel Ehrlichkeit. Haslach sei "eine wunderschöne Gemeinde", zwei Drittel der Gemeinde habe er schon zu Fuß besucht. Als Ziele für die Stadt nannte er zuerst die Veränderung der Beiträge für den Kindergarten. Diese wolle er einkommensgestaffelt regeln und später ganz abschaffen. Da schwebe ihm eine Stiftung vor. Junge Familien will Nonner mit Begrüßungsgeld für Kinder unterstützen. Zum Verkehr erklärte er, dass er für eine Untertunnelung sei. "Am besten Autos weg und Abgase weg", sagte er. Haslach wolle er "energie-unabhängig machen". Nicht abgehoben wolle er sein Amt ausüben und seine "Brötchen auch weiterhin beim Bäcker holen". Die besten Ideen bekomme man "bei den Bürgern und nicht vom Schreibtisch aus".

Auf die Frage aus dem Publikum, welche berufliche Qualifikation er besitze, erklärte Nonner, er habe eine handwerkliche Ausbildung in elterlichen Maler- und Lackiererbetrieb. Dort habe er auch in der Verwaltung gearbeitet. Beruflich sei er als Buchbinder aktiv gewesen. Einen "politischen Beruf habe ich nicht".

Der Kandidat aus Wolfach hob in seiner Rede hervor, dass er Haslach und das Kinzigtal schon von Kindesbeinen an kenne. Er wolle sich für den sozialen Wohnungsbau stark machen und habe entsprechende Kontakte. Dass Winfried Kretschmann als Kandidat für das Bundespräsidentenamt in Frage gekommen sei, sei mit auf seine Initiative hin geschehen, erklärte er und erntete kräftiges Raunen im Saal. Das wichtigste Thema für ihn sei die Umgehungsstraße. Er sei für eine oberirdische Lösung und nicht mehr für einen Tunnel, da dies schneller zu bewerkstelligen sei. Den Fußballplatz zum Stadion umbauen will er mit Hilfe seiner Kompetenzen, die er an der Fernuniversität Hagen erlernt habe. "Wie das geht, möchte ich jetzt nicht verraten", betonte er und sorgte damit für heiteres Raunen in der Halle. Das Bänklefest sei ihm sehr wichtig. Er habe auch schon Ideen, wie man noch mehr Besucher dort unterbringen könne. Auch mehr Konzerte und Veranstaltungen wolle er nach Haslach bringen und Tage der offenen Tür stärker fördern, um Handel und Gastronomie zu stärken.

Ein Bürger hakte nach und wollte wissen, welche Prioritäten sich Kandidat Haas sich als möglicher Bürgermeister der Stadt Haslach gesetzt habe. "Das ist die Umgehungsstraße und alle Punkte, die ich aufgezählt habe. Man kann das nicht alles voneinander trennen", erklärte er, blieb aber dem Saal weitere Details schuldig.

Über seine Qualifikation sagte Saar: "Ich tue heute schon in einem Netzwerk von Wirtschaft, Industrie und Politik genau das, was ein Bürgermeister für seine Kommune täglich tut: Im Netzwerk von Politik und ihren Entscheidern ist er Interessenvertreter für seine Gemeinde und ihre Bürger." In der Frage zur Haslacher Ortsumfahrung der B 33 gab er sich realistisch und warb für einen Kompromiss. Allerdings leistete er sich auch einen Patzer, als er von für den Tunnel notwendigen Mitteln in Höhe von 150 Milliarden Euro sprach – richtig sind, wie er auch korrigierte, 150 Millionen Euro. Unter verschiedenen anderen Themen, die für Haslach seiner Ansicht nach wichtig sind, betonte er das Bereitstellen von schnellem Internet für Privathaushalte und Firmen. Seine Partnerin, Medien- und Verwaltungsinformatikerin, bezeichnete er als "meine häusliche Bürgerinitiative für ein schnelles Internet".

Reaktion auf Bürgerfragen: Ob es bei der Sanierung von Sportstätten eventuell auch möglich sei, diese ohne Zuschüsse anzugehen, fragte ein Bürger. Das liege ihm sehr am Herzen, sagte Saar – die Sanierung des Stadions sei aber "eine große Hausnummer", diese würde die Stadt allein eher nicht hinbekommen. Zudem ging er auf Nachfrage kurz auf seine Vision einer klimaneutralen Gemeinde ein: Beispielsweise über einen Bürgerfonds auf kommunalen Dächern Solaranlagen einzurichten. Hochwasserschutz und die Tunnelfrage wolle er trennen.