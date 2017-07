Haslach i. K. 66 Matratzen für Burundi gespendet

Haslach/Kayanza. Wie Hug, Hn8-Geschäftsführer Frank Mildner und Cäcilia Müller, Leiterin des Vertriebsinnendiensts bei der Firma, informierten, sind insgesamt 66 Matratzen gespendet worden. Diese gehen an das Krankenhaus in Kayanza, das laut Hug in einem ländlichen Bereich des zentralafrikanischen Staats mehr als 500 000 Menschen versorgt. "Das Krankenhaus ist kürzlich auf 160 Betten erweitert worden. Wir haben allein 2500 Geburten jährlich in Kayanza", erklärte der promovierte Mediziner.

Insgesamt drei Container sind vom Förderverein in den vergangenen Tagen voll beladen wurden. Neben den Matratzen tritt noch eine ganze Reihe anderer medizinischer Gerätschaften die lange Reise an. Am kommenden Dienstag, 18. Juli, werden die Container in Hamburg verschifft. Auf der "Elly Maersk" dauert die Reise dann voraussichtlich bis 22. August, wenn das Schiff in Daressalam (Tansania) anlegen soll. "Von dort werden die Container noch einmal 1500 Kilometer über Land transportiert", informierte Hug.

Den Förderverein Ortenau-Burundi gibt es seit 2013 (siehe Infokasten). Treibende Kraft dahinter ist Hug, der bereits mehrfach nach Kayanza gereist ist. Er habe den Erstkontakt mit Hn8 hergestellt, erinnerte sich Mildner. "Und ich freue mich, dass wir das Projekt jetzt abschließen können. Zum ersten Mal habe ich im vergangenen Herbst von Ihnen gehört. Der Hartnäckigkeit von Frau Müller ist zu verdanken, dass die Kooperation schlussendlich zustande kam." Denn sie hatte das Schreiben von Hug auf den Tisch bekommen. In diesem hatte er das Unternehmen um eine Matratzenspende gebeten. Das Ortenau-Klinikum in Offenburg hatte 66 Betten an die Klinik gespendet, aber eben keine Matratzen. "Als ich die Zusage erhalten habe, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Das war fast ein Erdbeben", sagte Hug am Freitag dankbar. Betten werden in dem Krankenhaus dringend benötigt: "Teilweise liegen Kinder zu zweit oder sogar zu dritt in einem Bett."