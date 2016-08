Haslach i. K. 31 Mitarbeiter müssen gehen

Für den Standort gibt es eine Garantie bis 2018. Die Investitionen in den Maschinenpark lassen nicht nur den Betriebsrat hoffen, dass die Firma auch darüber hinaus in Haslach bleibt. Wie viele Mitarbeiter tatsächlich gekündigt werden müssen und wie viele freiwillig in den Ruhestand gehen, bleibt zunächst abzuwarten. Fest steht, dass die Leiharbeiter nicht mehr weiter beschäftigt werden. Und bei allem Optimismus: "Schlimm ist es für diejenigen, die es am Ende trifft", sagt Gätje.

Die Geschäftsführung von Bebusch war nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen.