Haslach i. K. 17 junge Talente stellen sich der Jury

17 Kinder und Jugendliche der Musikschule Offenburg, Zweigstelle Kinzigtal, mit den Partnerstädten Haslach und Zell, Hausach und Wolfach nahmen vom Freitag, 3. Februar, bis Sonntag, 5. Februar, am Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" in Lahr und Rastatt teil. Dabei galt es, für jedes Instrument und jede Altersstufe ein Wettbewerbsprogramm zu erfüllen. Die erbrachten Leistungen wurden von einer Jury bewertet und mit einer entsprechenden Punktezahl bedacht. Sehr gewissenhaft hatten sich alle auf dieses Ereignis vorbereitet. Zur üblichen Wochenstunde nahmen sie noch zusätzliche Übungszeit in Kauf, um vor der Jury gut abzuschneiden.

Beim Vorspielen durften sie ihr Werk selbst auswählen. Es musste aber bestimmte Vorgaben erfüllen Auch sollte das Stück innerhalb einer bestimmten Zeit dargeboten werden. Der Wettbewerb hatte ein hohes Niveau, was die Jury am Schluss anerkennend bestätigte. Die Höchstpunktezahl war 25. Bis 22 Punkte war die Qualifikation für den Landeswettbewerb erreicht. Ab 21 Punkte gab es erste, ab 20 Punkten zweite Preise.

Am Montagabend stellten die Teilnehmer sich bei einem Pressetermin der Öffentlichkeit vor. Zweigstellenleiterin Luzia Krämer-Stöhr hob in Gegenwart von Eltern die ausgezeichneten Leistungen und den Fleiß der Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 16 Jahren an den einzelnen Instrumenten lobend hervor. Die höchste Wertung von 24 Punkten erreichte Johanna Bergsträsser. Mit 23 Punkten wurden Philipp Armbruster und Amelie Furtwängler ausgezeichnet. Sie dürfen beim Landeswettbewerb vom 29. März bis 2. April in Heidenheim antreten. Darüber gibt es dann nur noch den Bundeswettbewerb vom 1. bis 8. Juni in Paderborn.

Philipp Armbruster (Drum-Set/Oberharmersbach), Valentin Benz (Drum-Set/Hausach), Johanna Bergsträsser (Violine/Zell), Jan Brohammer (Querflöte/Wolfach), Carina Carbone (Klarinette/Zell), Amelie Furtwängler (Cello/Hausach), Petra Glöckler (Querflöte/Fischerbach), Tabea Isenmann (Klarinette/Haslach), Tanja Isenmann (Querflöte/Hausach), Lina Scharer (Klavier/Oberwolfach), Jaqueline Schmalz (Klarinette/Haslach), Pauline Schwab (Klarinette/Hausach), Caroline Schwindt (Querflöte/Hausach), Simon Schwingshandl (Klarinette/Zell), Lara Uhl (Klarinette/Hausach), Celine Vollmer (Querflöte/Haslach) und Johanna Walter (Klarinette/Haslach).