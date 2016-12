Haslach i. K. 12 Millionen für Erweiterung

Haslach. "Das Jahr ging im Galopp dahin, denn wir waren in allen Bereichen stets sehr gut ausgelastet", blickte Firmenchefin Brigitte Ditter nach der Begrüßung zurück. Besonders hervorzuheben sei, dass man das größte Werkzeug-Auftragsvolumen der Unternehmensgeschichte habe verzeichnen können. Außerdem habe man für insgesamt 4,5 Millionen Euro die Werke hier im Kinzigtal mit Technologie und Knowhow für die Zukunft gerüstet. Investiert wurde in fünf neue Spritzgießmaschinen, leistungsstarke Laseranlagen, effiziente Automatisierungstechnik und moderne EDV-Ausstattung. Auch der langersehnte Parkplatz am Standort Hausach sei derzeit in Bebauung, sagte die Firmenchefin.

"Im Juni haben wir eine Vertriebsniederlassung im amerikanischen Grand Rapids, in der Nähe von Detroit, im Bundesstaat Michigan gegründet", informierte Ditter. Damit wolle man in die Zukunft investieren, denn der riesige amerikanische Markt biete ein großes Potential neuer Absatzmöglichkeiten. Erste Aufträge seien schon eingegangen, weitere Anfragen in Bearbeitung. Mit dem Bau einer 130 Meter langen Produktionshalle in Hausach, einem modernen Logistikzentrum sowie einer weiteren neuen Lackierstraße und Spritzgießmaschinen wolle man im kommenden Jahr weiter expandieren, blickte Brigitte Ditter voraus. "Das geplante Investitionsvolumen in 2017 beläuft sich auf zwölf Millionen Euro", sagte sie.

Roland Storch hieß alle Gäste im Namen des Betriebsrats willkommen und zollte Rolf und Brigitte Ditter im Namen der ganzen Belegschaft größten Respekt. "Bei Ditter Plastic geht es mit voller Kraft voran. Was beschlossen war, ist umgesetzt, und unter guter Auslastung unserer Anlagen und mit hohem Einsatz und Arbeitseifer aller Mitarbeiter produziert", blickte Storch auf das vergangene Jahr zurück. Ditter berücksichtige den Faktor Mensch, indem man junge Menschen zu Fachkräften ausbilde und Neueinstellungen vornehme. "Durch die Erweiterung der Produktionskapazitäten werden neue, attraktive Arbeitsplätze entstehen", war sich Storch sicher. Als Zeichen des Danks für die Einladung überreichte er Rolf und Brigitte Ditter im Namen aller ein Blumenarrangement. Im Namen aller Ehemaligen bedankte sich Peter Wehrstein mit einem Präsent.