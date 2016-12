Haslach Bebusch gehört jetzt zur Carlyle Group

Haslach - Die Haslacher Firma Bebusch in der Schleifmattenstraße firmiert zukünftig unter der in Washington D. C. ansässigen Beteiligungsgesellschaft The Carlyle Group, da diese Mitte November die Mehrheit an der KAP Beteilungs-AG mit Sitz im hessischen Fulda übernommen hat. Bebusch arbeitet als Spezialist für Kunststoffspritzformen, seit dem Jahr 2008 unter dem Dach der KAP und zwar in der Division Automotive Components.