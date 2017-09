Hardt Zwei Erweiterungen

Im Gewerbegebiet Reutenmoos gehe es um eine "2. Änderung und Erweiterung", erklärte Harry Bernhardt. Zwei kleinere landwirtschaftlich genutzte Grünflächen an der westlichen Grenze der Firmen Brugger und Lupa sollen eine Erweiterung der Firmen ermöglichen. Insgesamt geht es um eine Fläche von rund 2400 Quadratmetern. Als Ausgleich sollen zehn Hochstamm-Obstbäume auf einem bebauten Grundstück an der Mariazeller Straße gesetzt werden. Weitere sechs Obstbäume sollen für die 2. Erweiterung des Bebauungsplans Römerweg gepflanzt werden. Einbezogen werden dort ein bebautes Grundstück an der Kreuzung Oberhardtweg sowie zwei Grundstücke in zweiter Reihe am Schultheißenweg, von denen das westliche bereits bebaut ist.

Öffentliche Auslegung

Für das unbebaute Grundstück liege ein Baugesuch vor, bestätigte Bernhardt. Diese Erweiterung wurde als Satzung beschlossen. Ebenso einstimmig beschlossen wurde die "2. Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Reutenmoos". Dieser Planentwurf wird noch öffentlich ausgelegt, nach einer Ankündigung im "Hardter Boten".