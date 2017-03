Hardt. Nachdem die Senioren ab 60 einen sehr gelungenen Schmotzigen Donnerstag im Adolph-Kolping-Saal gefeiert haben, soll nun die erste Ausfahrt starten. Treffpunkt ist am Mittwoch, 29. März, um 8.30 Uhr an der Bushaltestelle Ostlandstraße zur Fahrt durch das Kinzigtal, Offenburg, Achern zur Burg Windeck, wo die Burg besichtigt wird und in dem Panorama-Restaurant der Burg eine Pause gemacht wird. Dort kann der herrliche Ausblick auf das Rheintal genossen werden. Danach geht es weiter nach Oberkirch zum Mittagessen in das Gasthaus Renchtalblick und anschließend nach Appenweier zur Confiserie Gmeiner. Dort wird die Gruppe um 14 Uhr zu einer Führung durch die Produktion und einem Kirschtortenseminar erwartet. Bei dem anschließenden gemütlichen Aufenthalt im Café kann man noch eine Tasse Kaffee und ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte genießen. Im Anschluss daran wird die Heimfahrt angetreten. Der Preis für Busfahrt, Führung mit Tortenseminar einschließlich einer Tasse Kaffee und ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte beträgt 29 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind auch eine Butterbrezel und ein Piccolo. Anmeldungen beim Bürgermeisteamt Hardt, Telefon 07422/95 88-0.