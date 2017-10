Hardt Zur Ausschreibung benötigt’s eine Agentur

Im Investitionsprogramm 2018 sind für ein HLF und einen Anhänger 320 000 Euro eingeplant. Die Gemeinde rechnet mit einem Zuschuss über 90 000 Euro, über den der Bescheid demnächst vorliegen soll. Bei Beschaffungen über 200 000 Euro sei eine europaweite Ausschreibung vorgeschrieben, erklärte Kämmerin Annette Saur.

Für ein rechtssicheres Ausschreibungs- und Vergabeverfahren will die Gemeinde mit der Agentur Wieseke in Lahr zusammenarbeiten. Außerdem will die Feuerwehr von der Agentur eine Beratung für die Erstellung eines fachlichen und technischen Konzepts für die Ausstattung des Fahrzeugs. So werde die Vergleichbarkeit der Angebote sichergestellt und die Entscheidung für den wirtschaftlichsten Bieter möglich.

Für die Ausschreibung berechne die Agentur einen festen Satz von 2400 Euro; dazu kommt ihr Aufwand nach Stunden.