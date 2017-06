Hardt Zum Auftakt eine "Mexikanische Nacht"

Das Festwochenende wird am Freitag, 23. Juni, mit der "Mexikanischen Nacht" eröffnet. DJ "Le Frederic" wird ab 20 Uhr für Stimmung sorgen. Einlass ist ab 16 Jahren (Ausweiskontrolle).

Am Sonntag, 25. Juni, spielt die Stadtkapelle Bräunlingen zum Frühschoppen auf. Bei einem reichhaltigen Angebot an Mittagessen kann der Hunger gestillt werden. Nachmittags und abends können sich die Gäste auf musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein "Eintracht" Fluorn, dem Vororchester der "Concordia", der Jugendkapelle Hardt-Rötenberg-Waldmössingen und mit dem Musikverein "Eintracht" Seedorf freuen. Am Montag, 26. Juni, lädt der Verein ab 16 Uhr zum Handwerkervesper ein. Ab 18 Uhr ist Unterhaltung mit der Band "Lauterblech" angesagt. Es wird Böhmische Blasmusik mit Schwarzwälder Touch geboten. Der Eintritt ist frei.