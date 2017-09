Nach der Partynacht zum 50. Geburtstag im Frühjahr folgte nun der Ausflug: Der tatenreiche Jahrgang 66/67 aus Hardt fuhr zweieinhalb Tage in den Thüringer Wald. Nach dem ersten Warm-Up am Freitagabend ging es am Samstag so richtig zur Sache: Eine Reihe von Segways standen bereit, mit denen man nach ein paar kurzen Trainingseinheiten zum Biathlon-Revier Oberhof fuhr, wo die Jahrgänger mit den Original-Kleinkaliber-Waffen den besten Schützen unter sich ermittelten. Anschließend wurde der "wohl lustigste Glasbläser Thüringens" besucht, der seinen Besuchern die hohe Kunst des Glasblasens näher brachte. Der spannende Tag wurde mit einem Hüttenabend auf der Thüringer Hütte abgerundet. Der Sonntag Vormittag gehörte dem Fernwanderweg "Rennsteig", bevor schon wieder Mittagessen und Heimreise auf dem Plan standen. Foto: Jahrgang