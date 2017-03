Hardt Wohnung zerlegt und mit der Polizei angelegt

Hardt. Am Samstagabend hat der 27-Jährige in einem Mehrfamilienhaus nahe der Schramberger Straße in Hardt das gesamte Mobiliar seiner Wohnung kurz und klein geschlagen. Anwohner verständigten wegen des lauten Lärms aus der Wohnung des jungen Mannes gegen 22.20 Uhr die Polizei. Just in dem Moment, als die Beamten zusammen mit einem Diensthund am Ort des Geschehens eintrafen, rannte der 27-Jährige aus dem Haus. Sofort drohte der Mann den anwesenden Beamten mit entsprechenden Gebärden und setzte sich mit einer Flasche Alkohol und einem Messer in den Händen auf einen Parkplatz nahe des Hauses. Zwar warf der Mann nach Aufforderung der Beamten das Messer auf die Seite, folgte jedoch nicht den weiteren Anweisungen.

Der nach Polizeiauskunft offensichtlich erheblich alkoholisierte und möglicherweise unter Drogeneinfluss stehende junge Mann stand auf und ging sofort in aggressiver Weise auf die Beamten los. Schließlich musste der 27-Jährige zu Boden gebracht und fixiert werden. Bei einer Durchsuchung konnte bei ihm ein weiteres Messer gefunden werden.

Trotz der Fixierung schlug der junge Mann um sich, leistete heftig Gegenwehr und beleidigte die eingesetzten Beamten lauthals. Da er sich weiterhin äußerst aggressiv verhielt auch auf dem Polizeirevier nicht beruhigen ließ, wurde er nach Rücksprache mit einem Richter einem Arzt vorgeführt, der den 27-Jährigen in eine Spezialklinik einweisen ließ.