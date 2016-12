Hardt Wie weit riecht man eigentlich Weihrauch?

Hardt. Wie weit riecht man Weihrauch und was soll das Messer im Fenster? Diese und andere Fragen standen bei der Kirchenraumerkundung der Gruppe "Family and Friends" der Kolpingsfamilie Hardt im Raum. Nach ersten Informationen zum Bau der Hardter Kirche erkundeten die knapp 30 Teilnehmer ihre eigene Pfarrkirche. Über 170 Fotokarten luden dazu ein, Kreuzwegbilder, Altardetails, Heiligenfiguren und vieles mehr in der Kirche genauer zu betrachten und zu finden wie zum Beispiel die Darstellung Abrahams bei der Opferung des Isaak im Glasfenster des Chorraums.