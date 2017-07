Hardt. Die Feuerwehr Hardt lädt für Sonntag, 30. und Montag, 31. Juli, zum Feuerwehrfest in der Weilerstraße/Hugswald ein. Beginn ist am Sonntag, 30. Juli, um 10 Uhr mit Frühschoppen und Mittagstisch. Nachmittags werden Spiele mit der Jugendwehr angeboten. Ab 18 Uhr spielt die "Blaulichtmusik" aus Zimmern, ab 21 Uhr gibt’s fantastische Wasserfontänen, mit Lichteffekten und Musik untermalt. Am Montag, 31. Juli, beginnt um 14 Uhr der Kindernachmittag, ab 16 Uhr Handwerkervesper und ab 18 Uhr Unterhaltung und Tanz mit "Alexandra und Mike".