Hardt Wanderer freuen sich über Aufwind

Hardt (czh). Der Vorsitzende blickte zuversichtlich in die Zukunft der Ortsgruppe, die im nächsten Jahr 40 Jahre alt wird. Über sechs neue Mitglieder könne man sich freuen und über den Einsatz der Aktiven, die den Hofweg 2 zu den Urhöfen gerichtet und die Weidedurchgänge repariert haben. Seinen Aufwand dabei sowie beim Schilder putzen und erneuern hatte Wegewart Kurt Wild genau notiert. Zusätzlich hatte er bei einem Wegewarte-Lehrgang "sechs Stunden gehockt".

Schriftführerin Irmtraud Müller berichtete von der Wanderung der Sechser-Gruppe der benachbarten Ortsgruppen, von der allerdings nur drei mitgewandert waren. Die Wanderung war zwar "hervorragend vorbereitet", was nur wenige Teilnehmer genießen konnten, bestätigte Wanderwart Emil Huber. Dafür gab es einen deutlichen Anstieg der Teilnehmerzahlen bei den neun Sonntagswanderungen auf 197 Wanderer; auch bei den 15 Halbtagswanderungen war der Anstieg auf 324 Teilnehmer deutlich. Insgesamt hatte man bei den Ausflügen 281 Kilometer zurückgelegt. Dabei waren drei Wanderungen ausgefallen wegen Unwetter, großer Hitze und starkem Schneefall. Für die geplante Reparatur von Bänken an Wanderwegen werde die Gemeinde das benötigte Material zur Verfügung stellen, versprach Bürgermeister Herbert Halder. Er dankte auch für die Teilnahme des Vereins an der Wanderung in den Vogesen mit der Partnergemeinde Vandoncourt. Seiner Empfehlung einer Entlastung des Vorstands wurde einstimmig gefolgt. Der Vorstand stellte sich dem Auftrag, die Einrichtung einer Homepage vorzubereiten. Etwa 600 Euro werde das kosten sowie 120 Euro jährlich; außerdem müssten zwei Mitglieder dafür sorgen, dass die Seite mit den aktuellen Terminen gepflegt werde.

Eine Höfewanderung sollte wieder mit dem Bauernverein organisiert werden, wurde angeregt und die Bezirkswanderung in Blumberg am 11. Februar angekündigt.