Hardt. Die Wagenbauer Hardt treffen sich am kommenden Samstag, 7. Oktober, um 20 Uhr im Gasthaus Grüner Baum in Hardt zu ihrer Hauptversammlung. Personen, die Interesse haben dem Verein beizutreten, können sich per Mail bis Samstag 7. Oktober, über die Wagenbauer und die Veranstaltung informieren unter wagenbauerhardt@t-online.de.