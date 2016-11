Hardt Von Sanierungsbedarf überrascht

Bei der Reinigung der beiden Reinwasserkammern im Hochbehälter am Maurerhäusle im April habe sich gezeigt, dass die 1997 eingebaute Folie undicht war und notdürftig repariert werden musste.

Die Behälter mit jeweils 500 Kubikmetern müssten dringend neu ausgekleidet werden. Dafür gebe es mehrere Möglichkeiten mit mineralischem Putz für rund 200 000 Euro oder mit PE-Platten zu 330 000 Euro. Nach neuen Vorschriften müssten dabei die vier Lüftungsrohre mit Pollenfiltern ausgestattet werden. Auch die Steuerung in Hochbehälter und Pumpwerken entspreche nicht mehr dem Stand der Technik. Nur wenige Programmierer könnten noch mit der Technik umgehen. Die Kosten für eine Erneuerung mit Leitsystem lägen bei 340 000 Euro.

Blitzschäden bei der Steuerungsleitung mussten wiederholt aufwendig repariert werden. Eine Umstellung auf das Telefonnetz sei mit der bisherigen Steuerung nicht möglich. Die Kosten für eine neue Steuerung liegen bei 30 000 Euro. Auf Forderungen vom Gesundheitsamt müssten die Schachtabdeckungen der Tiefbrunnen für 6000 Euro erneuert werden. Für den Tiefbrunnen drei wurde bereits ein Auftrag erteilt. Die Fenster an den Pumpwerken Hugswald, Schleifenloch und am Hochbehälter müssen vergittert werden; die Eingangstüren müssen einbruchsicher sein. Die Auskleidung der Behälterkammern in den Brunnen müssten erneuert werden, ebenso Be- und Entlüftungen. Sanierungen im Leitungsnetz in der Pfarrer-Langenbacher-Straße mit 370 Metern, in der St-Georgener Straße mit 900 Metern und im Ulrichsweg mit 250 Metern seien fällig. Die lange geplante Sanierung der Wasserleitung in der Schramberger Straße sei zurückgestellt; für die etwa 880 Meter lange Stecke seien die Kosten auf 330 000 Euro geschätzt. Allerdings habe das Land derzeit keine Mittel für die Sanierung der Straße. Überrascht äußerten sich einige Gemeinderäte über den jetzt angekündigten Sanierungsbedarf. Man müsse in den Haushaltsberatungen klären, welche Maßnahmen finanziert werden könnten.