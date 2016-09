Hardt Viel Spaß in Pfarrers neuer Heimat

Hardt/Weitingen im Gäu. Neben dem großen Wiedersehen, mit dem ehemaligen Pfarrer Fischer in seiner jetzigen Heimat, war für die rund 30 Ministranten aus der Kirchengemeinde St. Georg Hardt, das Wochenende mit vielen unterschiedlichen Spielen ein Highlight. Gleich zu Beginn wurden die Minis am Freitagabend mit einer Spieleshow für das Wochenende warm gemacht. Dabei mussten die einzelnen Gruppen verschiedene Aufgaben bewältigen: Wer kann die meisten Marshmallows in den Mund nehmen, wer singt ab besten oder wer ist der Fitteste. Dabei amüsierten sich nicht nur die Minis kräftig, sondern auch Pfarrer Fischer, der den gesamten Abend und auch das restliche Wochenende immer wieder vorbei schaute.

Am Samstag ging es vormittags zu einem Geländespiel nach draußen, was, wie im vergangenen Jahr, auch dieses Mal wieder großen Anklang fand.. Am Mittag musste dann erst mal eine Pause eingelegt werden, damit wieder alle fit für die nächste Aktion, das Kuchen-Laufspiel, waren. Ziel war es dabei, in kleinen Gruppen von Haus zu Haus zu gehen, um nach den Zutaten für einen Kuchen zu fragen und diesen dann fertig gebacken in das Gemeindehaus zu bringen. Die Kuchen wurden mit viel Genuss gegessen.

Am letzten Abend, wurde es noch einmal spannend bei dem Spiel "Schrei in der Nacht" auf dem Gelände in Weitingen und dies war dann wahrscheinlich auch der Grund, dass die Ministranten am nächsten Morgen ein bisschen müde und erschöpft waren.