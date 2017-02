Hardt Verfolgungsjagd endet mit Unfall

Eine Polizeistreife wollte in Hardt ein Fahrzeug kontrollieren, in dem die Beamten als Fahrer einen polizeibekannten Mann vermuteten, der keinen Führerschein mehr hat. Auf die üblichen Anhaltezeichen der Polizei reagierte der Chevrolet-Fahrer nicht. Auch die direkte Ansprache über den Außenlautsprecher des Streifenwagens ließ den Mann kalt. Statt dessen gab er Gas und versuchte, in Richtung Weiler zu flüchten.

Die Streife nahm die Verfolgung auf, die über Weiler, Burgberg und Königsfeld bis fast nach Mönchweiler führte. In einer Rechtskurve auf der Landesstraße 181 war dann Schluss: Wegen seines rasanten Tempos kam der Chevrolet-Fahrer auf die Gegenspur, riss das Lenkrad deswegen herum und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Reflexartig lenkte er wieder scharf nach links und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er rutschte über die Straße und stieß mit einementgegenkommenden Volkswagen zusammen. Dabei drückte es den Golf von der Fahrbahn. Auch der Chevrolet kam von der Fahrbahn ab und in einer Wiese zum Stehen. Die 43-jährige Golf-Fahrerin verletzte sich bei der Kollision leicht. Sie wurde im Schwarzwald-Baar-Klinikum ambulant behandelt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Übrigens hatten die Polizisten recht: Den Chevrolet lenkte tatsächlich der führerscheinlose 61-Jährige aus dem Landkreis Rottweil. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.