Hardt Unterricht in E-Gitarre

Hardt. Der Handharmonika-Club Schwarzwaldecho Hardt bietet E-Gitarren-Unterricht für Kinder ab sieben Jahren an. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der HHC möchte mit diesem Angebot den Kindern in Hardt einen Einstieg in das E-Gitarrenspiel bieten und sie in das aktive Vereinsleben des HHC einbinden – mit öffentlichen Auftritten, Mitwirkung im Akkordeon-Orchester und allen Vereinsaktivitäten wie Probewochenenden, Ausflügen und anderen Freizeitaktivitäten.