Hardt. Am Dienstag, 15. November, um 19 Uhr trifft sich der Gemeinderat hardt im Rathaus zu seiner nächsten Sitzung. Im ersten Tagesordnungspunkt geht es um den An- und Umbau der Arthur-Bantle-Halle. Anschließend stehen die Überprüfung der Wassergebühren und Abwassergebühren auf dem Plan, bevor über die Kooperation mit der Musikschule Schramberg beraten wird. Ein weiterer Punkt ist das Baugesuch in der Industriestraße 4. Wie üblich endet die Sitzung mit Bekanntgaben und Anfragen.