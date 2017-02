Hardt Trauer um die Fasnet 2017

Hardt (czh). Zum letzten Mal stimmten Sälle 15 den Narrenmarsch zum letzten Katzentanz an, bevor die letzten Miesle von den freigiebigen Katzen mit den richtigen Versen ergattert werden konnten.

Zunftmeister Jürgen Ganter flehte, "oh ihr Narre glaubet´s doch, die Fasnet hot a Loch. Rab muess des Fasnethäs, als Fastespeis gibt`s Backstoakäs". Es helfe keine Arznei, "die scheene Fasnet isch vorbei". Dann trugen die Elfer unter Gejammer die aufgebahrte Fasnet in einer Ehrenrunde über den Schulhof, bevor sie angezündet wurde und in Flammen aufging. Und dann fielen auch schon vom Himmel dicke Tränen und alle gingen wie begossene Pudel betrübt nach Hause.