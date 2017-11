Hardt Theaterspieler weichen nach Mariazell aus

Bereits seit Ende August proben die Laienschauspieler wieder sehr intensiv für diese beiden Aufführungen. Dieses Jahr kommt der Schwank "Schöne Ferien" von Bernd Gombold zur Aufführung.

Aufgrund des Umbaus der Arthur-Bantle-Halle in Hardt findet die Veranstaltung in der Mühlbachhalle in Eschbronn– Mariazell statt.

Karten im Vorverkauf sind ab sofort bei "nah und gut Hammer" in Hardt sowie bei allen aktiven Mitgliedern erhältlich. Aufgrund der etwas begrenzteren Besucherkapazität der Mariazeller Mühlbachhalle findet der Vorverkauf getrennt nach Samstag und Sonntag statt.