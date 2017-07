Hardt Täglich fließen 430 Kubikmeter Wasser

Hardt. Mit dieser erfrischend-holundrigen Idee direkt aus der Wasserkammer am Hochbehälter begrüßten auf 835 Metern Höhe die Rathaus-Mitarbeiterinnen die Wanderer beim zweiten Dorfspaziergang durch ihren Heimatort Hardt.

Es war die Zielstation eines entspannten Spaziergangs aus der Dorfmitte am Friedhof durch das Aufbau-Leben im neuen Wohngebiet Moos IV zur eher sanierten etablierten Wohnstraße Römerweg.

Danach führte der Weg durch den Wald zu den Lebensquellen am Hochbehälter der Wasserversorgung in Hardt. Dort sichert eine von zwei jeweils 500 Kubikmeter fassende Kammer das in diesen heißen Tagen so wichtige tägliche Nass für die Bewohner, die täglich gerade etwa 430 Kubikmeter Wasser verbrauchen.