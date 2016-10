Hardt Sonnenuntergang auf dem Belchen

Hardt. Der Schwarzwaldverein Hardt unternimmt am 12. bis 13. November, ein Wanderwochenende am Belchen. Geplant ist zunächst am Samstag eine gut 15 Kilometer lange Wanderung. Die Strecke führt vom Wanderheim Belchenblick in Neuenweg im kleinen Wiesental über den Belchen auf dem Westweg zum Haldenhof. Über den Nonnenmattweiher geht es zurück zur Herberge.