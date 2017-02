Hardt So viele Radballer wie noch nie

Als Fachwart Radball berichtete Klaus Fleig von den Platzierungen der einzelnen Mannschaften, von denen sich schon einige für die Landesmeisterschaften qualifiziert haben. Gegenüber der vergangenen Spielrunde konnte der RSV die Anzahl der Mannschaften bei den Schülern sogar noch steigern. Noch nie habe man neun Nachwuchsmannschaften mit Ersatzspielern stellen können, darunter sogar eine Mädchenmannschaft. Zu drei Turnieren waren die Radballer aus Hardt eingeladen und belegten in Frauenfeld in der Schweiz bei den Schülern mit Gary Meyle und Paul Hildbrand den ersten Platz und bei der Jugend mit Leon Woelki und Pascal Bammert den zweiten; bei den Junioren gewannen David Hilser und Tim Fehrenbacher. Bei den Bezirksmeisterschaften stellte Hardt sieben von 30 Mannschaften und schaffte zwei Titel bei den Schülern B mit Lucas Flaig und Paul Hildbrand sowie bei der Jugend mit Leon Woelki und Pascal Bammert; Gary und Eric Meyle wurden Zweiter.

Auch beim Otto-Seckinger-Turnier in der eigenen Halle in Hardt waren die Mannschaften vertreten. Wegen der vielen Mannschaften stellte der RSV auch sechs Kommissäre mit 21 Einsätzen; dabei war der erfahrene Klaus Fleig bei deutschen, Europa- und der Weltmeisterschaft in Stuttgart im Einsatz, außerdem bei Weltcups in Osaka/Japan und St. Gallen/Schweiz. Auch bei den Altersgildetreffen ist der RSV gut vertreten, sodass Franz Fehrenbacher den Pokal für die stärkste Gruppe mit nach Hardt bringen konnte.

Am Samstag, 18. Februar finden erstmals die baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren in der Arthur-Bantle-Halle in Hardt statt.