Hardt. Die Hardter " Senioren ab 60" treffen sich zu einer Ausfahrt ins Remstal am Mittwoch, 11. Oktober. Abfahrt ist um 8 Uhr an der Bushaltestelle Ostlandstraße. Nach einer Frühstückspause und der Ankunft in Strümpfelbach wird eine Führung durch das Weindorf mit alten Fachwerkhäusern angeboten. Das Mittagessen und die anschließende Weinprobe wird in der Besenwirtschaft "Sonna-Besa" eingenommen. Danach führt die Fahrt nach Rotenberg, wo eine Kaffeepause eingelegt wird, bevor anschließend die Heimreise angetreten wird. Der Preis für Busfahrt, Frühstück, Führung und Weinprobe beträgt 32 Euro pro Person. Anmeldungen zur Ausfahrt nimmt das Bürgermeisteramt Hardt, Telefon 07422/95 88 14, entgegen.