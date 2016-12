Hardt Seit 1986 im Vorzimmer des Bürgermeisters

Nach 27 Jahren schied Bauhofleiter Franz Fehrenbacher aus dem Dienst der Gemeinde aus. Nach seinem Eintritt 1989 war er seit 1990 Leiter des Bauhofs in Hardt und begleitete auch den Neubau und im Jahr 2010 den Umzug in das neue Gebäude in der Gewerbestraße. Zuletzt hatte er seinen Nachfolger Markus Flaig in den Betrieb eingearbeitet.

Zwei Jahre länger ist Anneliese Pfaff im Rathaus der Gemeinde beschäftigt. Sie ist zuständig im Einwohnermeldeamt für Passwesen, Standesamt und Rentenangelegenheiten. Mit ihrem Wechsel in den Ruhestand im kommenden Februar wird sie seit über 40 Jahren im öffentlichen Dienst tätig gewesen sein. Sie arbeitet ihre Nachfolgerin Michaela Trenkle ein, die als Mitarbeiterin wieder ins Rathaus in Hardt zurückgekehrt ist. Eine besondere Ehrung gab es für Christa Borho, die als Industriekauffrau seit 40 Jahren im Rathaus mit verschiedenen Aufgaben betraut war. Christa Borho arbeitet seit der Amtsübernahme von Herbert Halder im Jahr 1986 in seinem Vorzimmer. Bürgermeister Herbert Halder bedankte sich bei den langjährigen Mitarbeitern der Gemeinde mit Geschenken.