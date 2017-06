Hardt Schule bekommt Besuch aus Frankreich

Mit Liedern und gemeinsamen Wettlaufspielen wurden erste Kontakte geknüpft. Anschließend nach der Pause ging man ins Klassenzimmer und stellte sich gegenseitig vor.

Beim Montagsmalerspiel mussten die Kinder dann Begriffe malen und erraten im Wechsel der jeweiligen Landessprache. Die notwendige sprachliche Brücke dazu lieferten Anne Herzog und Annelore Steck. Sie begleiteten die Schüler durch den ganzen Tag und halfen bei den Übersetzungen.

Nach Schulschluss durften die deutschen und französischen Kinder in ihre Gastfamilien zum gemeinsamen Mittagessen. Dank des schönen Wetters war der Höhepunkt der Besuch im Freizeitpark Hardt, zu dem die Gemeinde die Kinder eingeladen hatte. Zum Abschluss gab es dort am Nachmittag für alle Schüler noch leckeren Kuchen und Getränke, so dass die französischen Grundschüler gestärkt ihre Rückreise in die Hardter Partnergemeinde antreten konnten.