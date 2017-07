Hardt Schön gelb, aber gefährlich

Hardt. Diese Kräuter enthalten aber auch Stoffe aus der Gruppe der Pyrrolizidin-Alkaloide (PA) und stellen somit eine Gefahr für unsere Grünland verwertenden Nutztiere dar. Erfahrene Weidetiere meiden die Pflanzen in der Regel auf der Weide wegen ihres bitteren Geschmacks, allerdings verliert sich dieser durch Trocknung oder Silierung. Die Giftigkeit bleibt h in konserviertem Zustand erhalten, da die Toxine bei der Heutrocknung oder in der Silage nicht abgebaut werden.

Die Auswirkungen einer Pyrrolizidin-Vergiftung sind kumulativ und führen zur Schädigung der Leberzellen, was auch viele Monate nach der Aufnahme der Alkaloid-haltigen Pflanzen zum Tode der Nutztiere führen kann. Aus diesem Grund sind Regulationsmaßnahmen notwendig, wenn der Aufwuchs auch weiterhin als Futter genutzt werden soll.

Das Landwirtschaftsamt Rottweil, der LEV Landkreis Rottweil sowie der LEV Mittlerer Schwarzwald laden daher alle Interessierten am Dienstag, 25. Juli, zu einem Infonachmittag zum Thema "Wasser-Kreuzkraut, Jakobs-Kreuzkraut erkennen und was tun?" ein. Verwechslungen mit nicht giftigen Arten passieren leicht, weil es im Sommer auf Wiesen und an Wegen häufig gelb blüht.